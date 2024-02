Gossip, l’annuncio di Berrettini: “Non sto più con Melissa Satta”

Dopo voci e rumors, è arrivata la conferma ufficiale: Matteo Berrettini e Melissa Satta non sono più una coppia

Dopo settimane di voci, è arrivato l’annuncio ufficiale. Matteo Berrettini ha confermato la fine della relazione con Melissa Satta: “E’ stato un rapporto bellissimo“, ha detto il tennista, annunciando che lui e la showgirl non sono più una coppia. Erano settimane ormai che i due non si facevano vedere insieme e il fatto che lei abbia trascorso San Valentino in montagna con le amiche aveva lasciato pochi dubbi sulla verità.

Berrettini: “Con Melissa Satta grande stima, non è successo nulla di particolare”

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata” ha detto Matteo Berrettini in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno nel circuito. “Non è successo niente di particolare”, ha aggiunto il tennista, “devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”.

