Gossip, impazzano i rumors: è finita tra Fedez e Chiara Ferragni

E' giunto al capolinea il matrimonio dei "Ferragnez"?: secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe addio tra Fedez e Chiara Ferragni

Una bomba scuote il mondo del gossip e dello show-biz. Nelle ultime ore, infatti, starebbe diventando sempre più concreta l’ipotesi di una fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. La notizia circola da molto tempo nell’ambiente, ma giovedì mattina il sito Dagospia ha pubblicato in esclusiva la notizia che il cantante se ne sarebbe andato di casa domenica per non fare più rientro. Una notizia che arriva durante la settimana della moda di Milano, momento in cui Chiara è sempre stata protagonista, ma quest’anno è tutto diverso: la presunta crisi matrimoniale, lo scandalo dei pandori Balocco, l’inchiesta e un’assenza alla Fashion Week che fa parlare quasi più di una presenza.

E’ crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Tra i due la crisi era scoppiata già dopo Sanremo dello scorso anno, dopo il famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Il tutto era poi rientrato (come confermato dalla stessa Ferragni nella serie “the Ferragnez”) non senza difficoltà. Ma evidentemente la ricaduta sarebbe avvenuta proprio dopo lo scandalo che ha travolto Chiara, con una nuova insanabile frattura anche sul ruolo delle persone che circondano Chiara, che pare non siano mai state del tutto accettate da Fedez.

Nessuna conferma ufficiale: l’indizio su Instagram

Per ora nessuna ufficialità da parte dei protagonisti se non un’immagine che parla più di molte parole: il letto matrimoniale di Chiara, inquadrato in una storia, con la piccola Vittoria che dorme. Non c’è traccia di Fedez. Dopo la cena di San Valentino, in cui i due si erano mostrati insieme in un ristorante stellato milanese, aveva fatto scalpore la foto della mano di Chiara senza fede.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI