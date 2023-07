Il Governo cambia il Pnrr, modifiche anche al RepowerUE: tutte le novità

Il Governo si appresta a rivoluzionare il Pnrr. Sono 114 le misure ritoccate, tra queste anche quelle relative al RepowerUE.

Il Governo Meloni si prepara a rivoluzionare il Pnrr, comprese le misure contenute nel pacchetto RepowerUE. È stato il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a presentare le proposte di rimodulazione del Piano al termine della cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi.

Complessivamente, verranno riviste 144 misure presenti nel Piano attuale con l’intento di riuscire a rispettare i traguardi e gli obiettivi con scadenza 30 giugno 2026.

Gli investimenti ammontano per un totale di 15,9 miliardi di euro e la rimodulazione andrà a toccare anche il Piano RepowerUE che era stato presentato dalla Commissione Europea nel maggio 2022 con lo scopo di riuscire ad annullare la dipendenza energetica dalla Russia entro i prossimi anni.

RepowerUE, Fitto: “Tre investimenti e sei riforme”

Le modifiche da apportare al Pnrr, comunque, dovranno essere esaminate da Bruxelles prima di diventare effettive. Il ministro Fitto ha sottolineato che la modifica del RepowerUE consiste in tre misure di investimento e sei riforme.

L’esponente dell’esecutivo ha ribadito che per quanto riguarda questi cambiamenti “c’è una scelta forte del Governo” in merito “sostenibilità energetica e ambientale del Paese”. Questo processo, ha continuato Fitto, “si inserisce perfettamente nelle linee di politica internazionale che il premier Meloni nei giorni scorsi ha indicato nell’avvio del piano Mattei”.

RepowerUE, quali sono le novità

Per quanto concerne le misure degli investimenti, si parla di Reti dell’energia, di Transizione verde ed efficientamento energetico e delle Filiere industriali strategiche.

Per le riforme settoriali, invece, il Governo mira alla riduzione dei costi di connessione alle reti del gas per la produzione di biometano; Power Purchasing Agreement (PPA), contratti innovativi per garantire remunerazione stabile a chi investe nelle fonti rinnovabili; Green skills, settore privato, formazione delle risorse umane attualmente impiegate nell’industria tradizionale; Green skills, settore pubblico, formazione specialistica dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; Road map, percorso per la razionalizzazione dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili e un Testo unico sulla legislazione relativa alle autorizzazioni per le fonti rinnovabili.