Il Governo Meloni alla prova Def, domani in Cdm. Frizioni in maggioranza per le nomine

Atteso per domani in Cdm il primo Def del Governo Meloni. Rimane alta intanto la tensione con Lega e FI per le nomine.

Il Governo Meloni si appresta a portale in Consiglio dei ministri il Def, il Documento di economia e finanza che illustra gli obiettivi economici e finanziari fissati dall’esecutivo.

Sulla base di questo documento e sui successivi aggiornamenti contenuti nella Nadef, verrà poi impostata la futura Manovra. Secondo le previsioni, il 2023 dovrebbe concludersi in crescita dello 0,9% e con un deficit tendenziale al 4,3%.

I rischi, allo stato attuale, sono rappresentati in particolare dall’inflazione alta “importata” con i prezzi petroliferi.

Governo, tra Pnrr e nomine

Inoltre, rimane in discussione il Pnrr con il decreto che arriverà in Senato nella giornata di mercoledì 12 aprile. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, preferisce adottare una linea di “prudenza” per quanto riguarda la gestione dei conti pubblici.

Nel frattempo continuano le frizioni in maggioranza per quanto riguarda le nomine alle grande partecipate di Stato. La premier Meloni intende procedere in maniera autonoma, ma da Lega e Forza Italia sembrano emergere dei malumori.