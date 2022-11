GFVip 7, svelata la data della finale: ecco quando finisce

Il reality di Canale 5 si concluderà con la proclamazione del vincitore lunedì 3 aprile.

Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino ad aprile del 2023. Ad annunciarlo è stato il conduttore, Alfonso Signorini, nel corso della puntata di lunedì 14 novembre. Come accaduto per la precedente edizione del Grande Fratello Vip, anche quella in corso dovrebbe quindi avere una durata complessiva di circa 50 puntate.

La data della finale svelata per sbaglio: cosa è successo durante la diretta

L’annuncio è arrivato alla fine di un blocco dedicato al triangolo Antonino-Daniele-Oriana, che ha confessato pubblicamente di avere un debole per Spadaccino. Chiuso lo spazio, il classico ritorno in studio per passare alla fase successiva. In quel momento Signorini ha appunto annunciato il prolungamento del programma fino ad aprile (si parlava di una chiusura intorno al mese di marzo).

“Si andrà avanti fino ad aprile”, dice il conduttore, non rendendosi conto dell’audio ancora aperto in casa. È proprio Antonino a rubare il virgolettato a Signorini e riportarlo in casa: “Era rimasto il microfono aperto, ho sgamato che finisce ad aprile”, ha detto subito ai compagni di avventura.

Nel frattempo Signorini ha specificato un dettaglio già noto: “Da questa settimana solo di lunedì, sospendiamo i nostri appuntamenti bisettimanali che riprenderanno più avanti”.

I mondiali in Qatar cambiano i programmi del GFVip, ecco quando andrà in onda

A partire da questa settimana, infatti, complice la partenza dei mondiali di calcio in Qatar che saranno in esclusiva sulle reti Rai, si interrompe il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, che almeno fino a gennaio presumibilmente dovrebbe proseguire con il solo appuntamento del lunedì sera.