Grande successo per il talent show “Bimbo d’Oro” al Palacultura “Don Pino Puglisi”

La storica kermesse ha permesso ancora una volta ai giovani di mettersi in gioco con passione e professionalità

In un clima di grande partecipazione, intriso di momenti emozionanti ed allegria, si è conclusa a Piraino, nei locali del Palacultura “Don Pino Puglisi”, la 21sima Edizione del Talent Show “Bimbo d’Oro”, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

Storica kermesse, organizzata magistralmente dall’Associazione “Animazione Boom Boom” e ospitata su due territori, Sant’ Angelo di Brolo e Piraino, due Comunità legate da sempre tra loro, che hanno costituito l’Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni.

Ne è autore e direttore artistico Salvatore Mastrolembo, “Mago Salvin”, artista poliedrico ed imprenditore vulcanico, grande organizzatore del prestigioso evento. Protagonisti indiscussi sono stati loro, giovanissimi talenti dai 5 ai 14 anni non compiuti.

“Bimbo d’Oro”, giovani tra professionalità e passione

Dal “tip tap” al canto, dalla recitazione al ballo, i giovani partecipanti hanno dato prova non soltanto di arte, ma anche di spiccata professionalità, passione, spirito di sacrificio per ciò in cui credono e che li rende felici. Sul palcoscenico hanno dato il meglio di sé e hanno coinvolto un pubblico entusiasta e dei giurati attenti e molto partecipativi, che hanno saputo incoraggiarli ed applaudirli fortemente.

La consolidata manifestazione ha esaltato l’aspetto sociale del “ Bimbo d’Oro” , dedicato quest’ anno all’integrazione tra i popoli e le diverse culture, oltre ad essere indubbiamente un importante veicolo di promozione dei territori di Sant’Angelo e di Piraino, ricchi di notevoli bellezze paesaggistiche, pregevoli beni storico- architettonici e grandi tradizioni enogastronomiche.

“Bimbo d’Oro”, il grande contributo di Povia

Una menzione speciale merita l’ospite d’onore Povia, presente anche nella veste di giurato, cantautore indipendente, pensatore critico, artista impegnato nel sociale con particolare riguardo alle problematiche dell’infanzia. Infatti, Povia ha intrattenuto e saputo creare un’interazione unica e speciale tra il pubblico e i giovanissimi talenti, come è accaduto in questi 21 anni di edizioni del talent.

Grande soddisfazione hanno espresso per l’ottima riuscita dell’evento i Sindaci di Piraino e di Sant’Angelo di Brolo, l’avv. Salvatore Cipriano e il dott. Francesco Paolo Cortolillo che, insieme ai rispettivi Assessori al Turismo e allo Spettacolo, Dott.ssa Maria Miragliotta e Sig. Pippo Palmeri, hanno creduto nell’evento e continueranno ad operare per fare delle prossime edizioni del Bimbo d’oro una manifestazione di grande richiamo e di dimensione nazionale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI