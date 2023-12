FOTO e VIDEO | “Sembra neve”, da Ragusa all’Etna: cade la grandine in Sicilia

Una giornata "movimentata" sul fronte meteo in Sicilia: disagi al traffico, diverse segnalazioni sui social.

Maltempo e grandine tanto copiosa da sembrare quasi neve in varie zone della Sicilia, in particolare tra Nicolosi e Ragalna (in provincia di Catania) e a Ragusa.

Grandine in Sicilia, maltempo del 15 dicembre

Sui social girano diverse foto e video del maltempo che nelle scorse ore ha colpito diverse aree della Sicilia orientale e meridionale. Le province più colpite risultano quelle di Catania e Ragusa. Grandi nuvole grigie, chicchi di grandine grandi quasi quanto nocciole e strade imbiancate: questo è lo spettacolo che si sono trovati davanti questa mattina molti cittadini.

Numerose anche le segnalazioni di rallentamenti e disagi al traffico a causa della “mini” ondata di maltempo, in particolare sulla Ispica-Pozzallo e nella strada tra Nicolosi e Randazzo e in alcuni paesi etnei limitrofi.

Previsioni meteo

Grandine e pioggia faranno compagnia a buona parte della Sicilia ancora per qualche ora: per la giornata del 15 dicembre, infatti, è prevista allerta gialla su buona parte dell’Isola. La situazione sarà in miglioramento già a partire da sabato 16 dicembre: la Protezione civile, infatti, non ha diramato nessuna allerta meteo. Tuttavia, potrebbero verificarsi dei temporali soprattutto nella zona orientale dell’Isola.

Fonte foto e video: Facebook (Orazio Moschetto, Sabina Carnemolla, Giovanni Ponente) e Chiara Borzì