Graniti, inciampa uscendo dal pub e precipita in burrone: 55enne in coma

Serata da incubo per un 55enne, ricoverato in coma farmacologico al Policlinico di Messina in seguito ad una rovinosa caduta. L’uomo, in prognosi riservata, ha subito un trauma celebrale e diverse fratture.

I fatti

Il dramma si è consumato nella notte fra il 13 e il 14 agosto in un locale di Graniti, nel Messinese. Il 55enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe inciampato in uno scalino fuori dal locale e, perdendo l’equilbrio, sarebbe precipitato in un burrone.

L’intevento dei medici

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno prestato il primo soccorso al malcapitato. Poco dopo, si è deciso il trasferimento in ambulanza in ospedale a Taormina, prima del ricovero al Policlinico di Messina. Indagano i carabinieri.