Grave incidente su autostrada A1: un morto e due feriti. Strada bloccata per ore

Sono ancora ignote le generalità della vittima. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Un morto e due feriti: è questo il bilancio dell’incidente capitato in mattinata in un tratto modenese dell’autostrada A1 compreso tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano.

Un uomo in gravi condizioni

Sono ancora ignote le generalità della vittima, mentre è noto che i feriti sono un uomo di 54 anni che versa in gravi condizioni e un giovane di 21, anch’esso trasportato all’ospedale di Baggiovara ma non in pericolo di vita.

La dinamica

La dinamica del sinistro, verificatosi intorno alle 6, parla del coinvolgimento di un furgone e di un mezzo pesante, con il primo, sul quale viaggiavano tre persone originarie della Puglia, che si è ribaltato più volte. Grandi code a causa del parziale stringimento della carreggiata, operato delle forze dell’ordine per permettere al 118 di raggiungere l’area dell’incidente.