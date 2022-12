Grave incidente nel Catanese, violento scontro tra auto: arriva l’elisoccorso

Ennesimo grave incidente sulle strade siciliane. Il sinistro è avvenuto nel territorio di Belpasso, necessario l'elisoccorso.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in contrada Valcorrente, nella zona di Piano Tavola nel territorio di Belpasso, in provincia di Catania.

Secondo le prime informazioni, a entrare in collisione sarebbero state due auto per cause ancora da accertare. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

A quanto pare, l’incidente avrebbe visto il coinvolgimento di più persone, le cui condizioni di salute sarebbero ancora da valutare.

In particolare, per uno dei soggetti interessati – una donna di 30 anni – è stato necessario il soccorso in eliambulanza per provvedere al trasporto in ospedale.