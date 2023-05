Gravina di Catania, un asilo nido in via Malerba

Via libera dalla Giunta comunale al progetto esecutivo per realizzare la nuova struttura dedicata all’infanzia. Verrà finanziata coi fondi del Pnrr, a breve la gara

GRAVINA – La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi tre delibere molto significative. In particolare, è arrivato il via libera al progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di un asilo nido comunale in via Malerba; è stato approvato il progetto per la realizzazione, in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova, dei tradizionali festeggiamenti di un tempo che si legano indissolubilmente alle radici storiche di Gravina; infine, la Giunta Giammusso ha deliberato, per presa d’atto, l’assegnazione al Comune di un funzionario esperto in materia di gestione, rendicontazione e controllo da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale.

L’asilo nido di via Malerba sorgerà nella struttura del vecchio edificio scolastico dell’omonima via. La realizzazione dell’opera verrà finanziata grazie ai fondi del Pnrr. Al progetto esecutivo seguirà nei prossimi giorni la relativa gara d’appalto. I lavori del nuovo asilo nido di via Malerba, in particolare, riguarderanno la messa in sicurezza dello stabile e l’efficientamento energetico dello stesso. Di particolare rilievo anche la delibera relativa al progetto per la rievocazione dei tradizionali festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. In particolare, attraverso questa iniziativa saranno realizzati una serie di eventi di valore, sia storico religioso che turistico, che potranno esercitare un forte richiamo per tutta la Sicilia orientale. Una delle iniziative legate a tale progetto permetterà di riscoprire la figura dei “pozzari”, figure professionali molto in voga tanto tempo fa a Gravina

Proprio nell’ottica di rievocare le tradizioni locali, tanto care ai gravinesi, verrà organizzata, inoltre, una processione notturna attraverso le vie del centro storico con il percorso illuminato dalle lucerne caratteristiche che utilizzavano i “pozzari”. Infine, la terza delibera approvata dalla Giunta comunale, mediante una presa d’atto, consentirà al comune di Gravina di contare sulla professionalità di funzionario esperto nella gestione, rendicontazione e controllo sui progetti dei fondi Pon 2014/2020 e 2021/2027. “Quelli approvati, nei giorni scorsi, dalla nostra Giunta comunale sono dei progetti importantissimi. – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – Progetti come quello relativo, ad esempio, all’asilo nido di via Malerba che porteranno benefici all’intera comunità.

“Proposte di deliberazione, come la rievocazione dell’antica festa di Sant’Antonio di Padova, che – ha concluso il primo cittadino – consentirà ai gravinesi di ritornare alle proprie radici. Rivivendo tradizioni ed emozioni tipiche di altri tempi. Delibere approvate dalla Giunta comunale che manifestano l’impegno e la passione verso la nostra comunità”.