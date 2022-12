Ha ucciso madre e padre a Racalmuto: convalidato fermo

Il 34enne ha confessato il duplice omicidio dei suoi genitori e adesso il suo arresto è stato confermato dal gip

Dopo la confessione, è stato convalidato il fermo per Salvatore Sedita, il 34enne di Racalmuto, in provincia di Agrigento, autore dell’efferato duplice omicidio dei suoi genitori. Per lui è stato disposto il ricovero Rems (residenza esecuzione misure di sicurezza). Rosa Sardo e Giuseppe Sedita sono stati massacrati con una mannaia, 22 colpi alla madre e 25 al padre.

A disporre la convalida dell’arresto il gip di Agrigento, Francesco Provenzano, all’indomani dell’interrogatorio nel quale l’uomo, assistito dal suo legale Ninni Giardina, ha confessato tutto. Il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella, e il pm Gloria Andreoli hanno pure formalizzato l’accusa di maltrattamenti a carico dell’uomo che, secondo quanto emerso dal racconto della sorella che ha trovato i cadaveri dei genitori nella loro abitazione di viale Rosario Livatino, a Racalmuto, li avrebbe più volte picchiati e minacciati di morte.

Le motivazioni dell’omicidio sarebbero derivanti da contrasti legati allo stato di tossicodipendenza di Sedita, aggravatisi dopo la separazione con la moglie. Il giovane dopo essere stato lasciato era tornato a vivere con i genitori.