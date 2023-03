Hakimi indagato per stupro: è in libertà vigilata

Il difensore del Paris Saint Germain Hakimi è stato formalmente accusato di stupro dalla Procura di Nanterre: la situazione

Il calciatore del Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, è stato formalmente incriminato per stupro dalla Procura di Nanterre.

Ascoltato giovedì dagli investigatori della sicurezza territoriale di Hauts-de-Seine, il terzino marocchino ex Inter è stato incriminato da un giudice istruttore e posto in libertà vigilata: potrà comunque scendere in campo e disputare le partite con il club transalpino.

Una donna lo ha accusato di violenza sessuale

Ad accusare Hakimi è stata una ragazza di 24 anni: secondo la versione della giovane, il difensore del PSG l’avrebbe stuprata sabato scorso nella sua casa di Boulogne-Billancourt, nella periferia ovest di Parigi. Hakimi si trova in libertà vigilata al momento che gli impone di non entrare in contatto con la 24enne, ma è autorizzato a lasciare il territorio francese. L’istruttoria aperta dalla procura è stata adesso affidata a un gip.

La moglie di Hakimi sarebbe pronta al divorzio

Per Hakimi piove sul bagnato. Sua moglie, Hiba Abouk, avrebbe infatti avviato le pratiche per la separazione. La decisione, motivata da “diverse visioni della vita” sarebbe comunque arrivata prima delle accuse rivolte al marito.