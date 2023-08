Hawaii, isole distrutte dagli incendi: almeno 36 morti – VIDEO

L'uragano Dora ha sviluppato l'enorme incendio che ha raso al suolo Lahaina: oltre 11mila persone sono state evacuate

Sale a 36 il numero delle vittime del terrificante incendio che ha devastato Lahaina, cittadina dell’isola di Maui nelle Hawaii. Lo rendono noto le autorità locali, precisando, riporta il sito dell’Nbcnews, che dall’isola, dove le forti raffiche di vento dell’uragano Dora hanno sviluppato l’enorme incendio che ha praticamente raso al suolo riducendo in cenere Lahaina, oltre 11mila persone sono state evacuate da Maui e che altre 2mila partiranno venerdì.

Front Street Lahaina from the ground. Everything is gone #lahainafire pic.twitter.com/zzEkbvPa31 — Nohead (@nohea_d) August 9, 2023

La dinamica del disastro

Le autorità locali sono state completamente spiazzate dalla portata e dalla dinamica del disastro. “Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo inondazioni, non potevamo aspettarci che un uragano che non si è abbattuto sulle nostre isole potesse causare questo tipo di incendi”, ha ammesso la vice governatrice Sylva Luke.

Squadre di soccorso al lavoro

Le squadre di soccorso sono al lavoro, e si sta cercando di stabilire l’entità della devastazione, in particolare a Lahaina, località di 12mila abitanti in questa stagione affollatissima di turisti, dove moltissimi edifici sono stati distrutti dalle fiamme. Si contano oltre 2mila sfollati, mentre le autorità della contea hanno chiesto ai turisti di non avvicinarsi alla cittadina. “Non è un posto sicuro”, ha detto Luke, mentre si sta allestendo a Oahu un centro di accoglienza per i circa 4mila turisti che devono lasciare Maui.

Fonte video – Twitter Nohead @nohea_d