“I Fatti Vostri” slitta al 29 novembre, Anna Falchi si gode il sole di Sharm

La Falchi si gode il sole della rinomata località dei vip sdraiata in totale relax. La conduttrice è al momento ferma con i "I Fatti Vostri"

“Mi prendo un po’ di ombra ma l’aria di mare fa sempre bene. Un bacio a tutti voi che mi seguite!”. Cosi’ Anna Falchi saluta i propri fan dalla pagine del suo profilo Instagram al sole di Sharm El Sheikh.

La Falchi si gode il sole della rinomata località dei vip sdraiata in totale relax. La conduttrice è al momento ferma per la mancata programmazione de “I Fatti Vostri” al fianco di Salvo Sottile. Lo stop riguarderà una settimana intera visto che la trasmissione fino a lunedì 28 compreso non farà parte della programmazione Rai.

La trasmissione si fermerà, come annunciato lunedì ad inizio programma dai presentatori, per più di una settimana. “Torneremo in onda martedì 29 novembre”, ha annunciato Sottile.