I filosofi? Primi veri influencer: Matteo Saudino racconta “BarbaSophia”

L’incredibile storia del professore Matteo Saudino, 48enne docente di Storia e Filosofia presso il liceo classico “Giordano Bruno” di Torino, ma soprattutto divulgatore, youtuber ed in generale influencer del web sotto lo pseudonimo di “BarbaSophia”. L’incredibile genesi del suo successo sul web (oltre 250mila iscritti su YouTube e più di 350mila follower in totale considerando le varie piattaforme social), ci dà una formidabile indicazione di come sia possibile essere dei “veri filosofi” anche oggi, nel 2022. CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA