I freni non funzionano, l’auto elettrica è incontrollabile: 54enne “salvato” dalla polizia

Una scena vista tante volte nei film d'azione e che invece è successa davvero. Per fortuna si è conclusa senza gravi conseguenze

La macchina incontrollabile, senza freni, si va a schiantare contro un’auto della polizia. Una scena vista tante volte in un film d’azione che invece è successa davvero e, per fortuna, si è conclusa senza gravi conseguenze per il conducente.

La corsa sulle strade scozzesi

Il curioso episodio ha visto protagonista, suo malgrado, un automobilista britannico: alla guida della sua vettura elettrica, sulle strade della Scozia, Brian Morrison, 54enne di Glasgow, domenica sera stava rincasando ed è stato costretto a finire la giornata in modo rocambolesco e pericoloso.

“Qualcosa è andato storto”

L’auto del 54enne stava percorrendo una strada a nord di Glasgow, quando l’uomo si è accorto improvvisamente che non riusciva a frenare all’altezza di una rotonda. “Qualcosa non andava per il verso giusto – ha raccontato Brian – , ho provato a rallentare ma non sono riuscito a frenare. L’auto è nuova, non pensavo ci fosse un problema tecnico…”.

Momenti di panico

Brian non si è lasciato sopraffare dal panico e ha tempestivamente chiamato la polizia al telefono per richiedere aiuto. Raggiunto dai veicoli degli agenti, gli stessi hanno “scortato” la macchina del 54enne prima di concludere la corsa incontrollata contro un furgone. Incredulo e illeso il conducente dell’auto: “Non so cosa sia successo, ho chiamato il meccanico e mi ha detto che non aveva visto niente di simile”. Brian ha contattato la casa produttrice dell’auto per chiedere chiarimenti e trovare il problema tecnico che poteva avere conseguenze tragiche.