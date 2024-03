Il calciatore omosessuale Joshua Cavallo annuncia le nozze: la proposta di matrimonio in campo

L'annuncio è arrivato tramite un commovente post sui social

Il calciatore professionista Joshua Cavallo era passato recentemente agli onori della cronaca per aver fatto coming out, dichiarando di essere omossessuale. Adesso il giocatore ha annunciato il matrimonio, con la proposta al futuro marito fatta in campo, nello stadio dove gioca con la sua squadra, l’Adelaide United.

La proposta di matrimonio in campo

Cavallo ha postato su Instagram le foto della proposta di matrimonio, ringraziando la sua squadra per averlo aiutato nell’organizzare la sorpresa al fidanzato. “Il tuo infinito supporto ha significato così tanto per me. Hai creato per me uno spazio sicuro nel calcio, un luogo che non avrei mai pensato che fosse possibile, nemmeno nei miei sogni, e mi hai incoraggiato a vivere autenticamente la mia vita”, queste le parole di Cavallo nel suo post sui social.

