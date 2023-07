Il Catania accoglie Lodi in ritiro a Zafferana Etnea

Francesco Lodi ha fatto visita alla squadra del Catania nel ritiro di Zafferana Etnea nella giornata di ieri.

Francesco Lodi soltanto qualche giorno da ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo il mancato rinnovo con il Catania. Ieri, immortalato dal fotografo ufficiale del club rossazzurro, l’ex regista di centrocampo ha fatto visita alla squadra in quel di Zafferana Etnea, sede del ritiro precampionato, accompagnato dal vice presidente Vincenzo Grella e dal Ds Antonello Laneri.

Attaccamento alla causa rossazzurra

Ore di grandi emozioni per Lodi, in giacca e camicia per l’occasione. Difficile abituarsi a questa nuova veste e chissà che la visita di ieri non abbia un significato più profondo, ovvero il preludio ad un nuovo ritorno al Catania ma nelle vesti di dirigente.

Fonte foto Catania Fc