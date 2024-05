Il rapper palermitano 3tr3 torna con il nuovo singolo “Elicotteri in Aria”

Il giovane rapper torna dopo una lunga assenza e propone una visione "cruda" della vita nella periferia di Palermo.

Il giovane rapper palermitano 3tr3 torna nella scena rap siciliana dopo una lunga assenza. Un periodo durante il quale l’artista ha rivisto il suo stile musicale a tutto tondo, riflettendo su come esprimere al meglio se stesso attraverso la musica. Dunque, il ritorno di 3tr3 nella musica con il nuovo singolo “Elicotteri in Aria”, disponibile dal 10 maggio 2024, rappresenta sia un punto di arrivo, per la sua pausa di riflessione artistica, sia un punto di partenza da dove prende avvio la nuova fase della sua carriera.

“Elicotteri in Aria”, il ritorno del rapper palermitano 3tr3

Il singolo “Elicotteri in Aria” del rapper di Palermo 3tr3 è stato prodotto dal giovanissimo producer WaveOff (Southside Records) e Deekeysg. Un brano dallo stampo molto crudo e con un beat pervasivo, uno stile che caratterizza la nuova “versione” dell’artista siciliano e che parla della periferia dove anche il giovane rapper è cresciuto.

Il richiamo agli “Elicotteri” è dovuto alle attività illecite che caratterizzano alcune zone periferiche delle città italiane, così come accade a Palermo del resto. 3tr3 era il rapper che mancava effettivamente alla scena rap siciliana e che, senza troppi giri di parole, con la nuova uscita va a collocarsi fra i giovani artisti più promettenti in circolazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’artista

3tr3 è un giovane rapper palermitano classe 2002, anche lui cresciuto nel quartiere Sperone come altri due artisti del roster di Southside Records: La Flèche e Ohdio. I suoi versi gli permettono di avere uno stile unico nella scena palermitana, se non in quella siciliana; in quanto è capace di raccontare la realtà che lo circonda in modo del tutto naturale grazie alla schiettezza e l’aggressività delle sue barre.

Le sue doti artistiche gli consentono di mixare il tutto con un pizzico di vibes piuttosto chill. Questo è possibile per mezzo della sua abilità anche nel cantare, oltre che rappare. 3tr3 agli esordi del suo percorso artistico ha aperto alcuni live di importanti artisti della scena hip hop nazionale, quali Rondodasosa e Guè.

La produzione del brano

WaveOff, il più giovane degli artisti di Southside Records, nato nel 2004, che completa il trio dei producer della stessa etichetta discografica con sede a Palermo. Produttore capace di spaziare musicalmente senza tenere conto di eventuali standard, come si può notare dalle sue produzioni. I beat si contraddistinguono per sound differenti e la sua varietà artistica gli consente di rendersi autentico, pur cambiando approccio in base alle esigenze degli artisti con cui lavora.