Il terremoto di Messina e la nascita del cinema: cosa accadde il 28 dicembre

Il 28 dicembre è il 362º giorno del calendario gregoriano e mancano 3 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e compleanni da ricordare.

Almanacco 28 dicembre, santo e ricorrenze

Il 28 dicembre la Chiesa Cattolica ricorda santa Caterina Volpicelli, vergine e fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore. Si celebrano anche i santi Innocenti martiri, i bambini che a Betlemme di Giuda furono uccisi dall’empio re Erode, perché insieme ad essi morisse il bambino Gesù che i Magi avevano adorato, onorati come martiri fin dai primi secoli e primizia di tutti coloro che avrebbero versato il loro sangue per Dio e per l’Agnello (dal Martirologio Romano).

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati VIP del 28 dicembre, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: l’attrice e conduttrice Jane Alexander, il fumettista Stan Lee, l’attrice statunitense, Sienna Miller, l’attrice Maggie Smith.

Accadde oggi, 28 dicembre

418 – Bonifacio I diventa Papa

1065 – Viene consacrata l’Abbazia di Westminster

1895 – I fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così la nascita del cinema

Wilhelm Röntgen annuncia la scoperta dei raggi X

1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le città di Reggio Calabria e Messina causando oltre 100.000 morti. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi

1964 – Giuseppe Saragat diventa il quinto presidente della Repubblica Italiana con 646 voti su 963; presta giuramento il 29 dicembre

1973 – Aleksandr Solženicyn pubblica Arcipelago Gulag