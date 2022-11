Immobili comunali in vendita il Comune di Caltanissetta prova a fare cassa

Pubblicata sul sito dell’Ente l’asta pubblica riguardante nove lotti. Le condizioni delle strutture sono per lo più pessime, pertanto le cifre che l’Ente potrà racimolare sono sensibilmente contenute

CALTANISSETTA – Scuole rurali vendesi. A pubblicare la notizia nella sezione Avvisi del sito istituzionale è stato il Comune, con nove lotti che saranno messi all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete. L’asta si terrà il 6 dicembre alle ore 10 nella sede della Direzione II – Servizi patrimoniali, in via Duca degli Abruzzi.

Come si legge sul sito del Comune, il primo lotto riguarda il fabbricato sito in contrada Bulgarella, zona I2 del Prg, composto da due aule, segreteria e servizi igienici. L’immobile insiste su un lotto di terreno che confina con la strada provinciale Delia-Sommatino. Il fabbricato planimetricamente ha la forma di “L” e si compone di piano terra. Le condizioni statiche dell’immobile allo stato attuale si presentano pessime. L’importo a base d’asta è di 36.200 euro.

Il secondo lotto si trova in contrada Misteci, in zona E2 del Prg ed è composto da portico, due aule, disimpegno e servizi igienici. L’immobile insite su un terreno che confina con la strada provinciale Caltanissetta-Pietraperzia. Il fabbricato ha forma di “L” e si compone di un unico piano rialzato. Le condizioni igienico-sanitarie sono pessime. L’importo complessivo è di 29.924,34 euro.

Il terzo lotto in contrada Favarella, zona E2 del Prg, si compone di un piano (due aule, corridoio, wc) per una volumetria totale di 1.586 mc, la superficie coperta è di mc 315,00 mentre quella scoperta è di mq 1.015,00. Anche in questo caso le condizioni statiche sono pessime. L’importo complessivo è di 28.598,78 euro.

Il quarto lotto si trova in contrada Gessolungo in zona E2 del Prg. L’immobile ha planimetricamente forma di rettangolo e si compone di un unico piano. Le condizioni statiche dell’immobile allo stato attuale si presentano pessime. L’importo a base d’asta è di 17.940,19 euro.

Il quinto lotto è in contrada Grottarossa, zona E2 del Prg. L’immobile composto da un piano rialzato è formato da due aule e servizi igienici. La volumetria totale è di mc 676, la superficie coperta è di mq 130 e quella scoperta è di mq 90. Le condizioni statiche dell’immobile allo stato attuale si presentano pessime. L’importo a base d’asta è di 16.479,64 euro.

Il sesto lotto in contrada San Martino riguarda un immobile che insite su un terreno di 12 mila mq composto da un solo piano terra formato da due aule e servizi. L’immobile allo stato attuale si presenta parzialmente diruto e per la restante parte in pessimo stato e pericolante. L’importo a base d’asta è di 9.826,88 euro.

Il settimo lotto in contrada Mimiani-Bosco insiste su un lotto di terreno che confina con la fattoria Mimiani. Le condizioni statiche dell’immobile (che si compone di due aule, cucina, wc e portico) allo stato attuale si presentano discrete. L’edificio è attualmente parzialmente occupato dal proprietario dell’azienda Farinella. L’importo a base d’asta è di 29.717,03 euro.

L’ottavo lotto, in contrada Santa Lucia, vede la scuola elementare distrutta. L’importo è di 4.544,82 euro.

Il nono lotto in contrada Marcato D’Arrigo presenta un’immobile non accatastato composto da due locali, cucina e servizi igienici. L’importo a base d’asta è di 14.396,36 euro.

Un singolo soggetto in possesso dei requisiti necessari può presentare offerta anche per più lotti e, se ammesso alla gara, può essere aggiudicatario anche di più lotti ove le sue offerte siano le migliori per il Comune. L’offerta presentata come persona fisica non può essere sottoposta anche come persona giuridica, e viceversa, per lo stesso lotto. Le offerte dovranno pervenire o essere recapitate con qualsiasi mezzo al Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 dicembre.