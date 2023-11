Impennate spericolate con motorino sequestrato nel Catanese: beccato e denunciato 54enne

Un uomo di 54 anni catanese è stato identificato e denunciato dopo essere stato immortalato mentre impennava con uno scooter sequestrato

I carabinieri della stazione di piazza Verga hanno identificato e denunciato un 54enne catanese, protagonista di alcuni video sui social che lo ritraevano impennare in modo spericolato con lo scooter sulle strade catanesi.

L’uomo si era fatto riprendere da alcuni complici, e aveva poi pubblicato tutto su un noto social network, mentre sfrecciava impennando lungo via Acquedotto Greco in direzione di via Curia a bordo di un ciclomotore Piaggio “Zip” scuro, senza indossare il casco protettivo.

Attraverso i fermo immagine del video i carabinieri hanno avviato le indagini, risalendo alla targa e da questa al proprietario dello scooter.

Gli accertamenti e la denuncia

Il 54enne era stato fermato alla guida di quello stesso scooter il mese scorso, ricevendo una multa perchè il mezzo era risultato privo di assicurazione al momento del controllo.

Lo “zip” era stato sequestrato amministrativamente e affidatogli in custodia, affinché lo avesse parcheggiato in un luogo privato senza poterlo spostare fino al termine del periodo di sequestro e alla stipula della nuova polizza assicurativa.

A quel punto, una pattuglia è andata a casa del 54enne, posto indicato dal trasgressore come luogo di custodia al momento del sequestro, dove effettivamente non ha trovato lo scooter, che presumibilmente era in circolo per la città. Per tale motivo il 54enne è stato denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI