Importunava i passanti nel Catanese: straniero verrà rimpatriato

Gli agenti sono intervenuti per la presenza di un cittadino straniero che importunava i passanti: verrà rimpatriato

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, a seguito di una chiamata ricevuta dal Nue, sono intervenuti nel Giardino della Vittoria per la presenza di un cittadino straniero che importunava i passanti.

La segnalazione dello straniero che importuna i passanti ad Adrano



Dopo averlo individuato, i poliziotti lo hanno riportato alla calma e accompagnato all’Ufficio Immigrazione di Catania per la sua identificazione in quanto privo di documenti. I poliziotti hanno rilevato a suo carico diversi precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, all’immigrazione clandestina, contro le persone e il patrimonio, nonché un sequestro di persona commesso ai danni di una minore; in più, servendosi di altre identità e concluso il suo regolare permesso di soggiorno, era rimasto in Italia evitando il rimpatrio coattivo e contravvenendo alle specifiche ordinanze dei Questori di Roma e Catania, nello specifico della Prefettura del capoluogo etneo, che aveva emesso un decreto di espulsione nei suoi confronti.

Il rimpatrio dello straniero



L’uomo è stato pertanto sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del Codice penale per manifesta ebrezza e deferito all’Autorità Giudiziaria per non aver lasciato il territorio nazionale. Infine è stato portato al Centro di Permanenza e Rimpatrio Pian del Lago di Caltanissetta dove si procederà agli adempimenti finalizzati all’accompagnamento alla frontiera.