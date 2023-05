Imprese, Urso: “Ddl Made in Italy strategico, sarà istituito fondo sovrano”

"Un canale su cui è possibile dare risposte a investimenti importanti nelle filiere strategiche", ha detto il ministro

Il ddl sul Made in Italy, in discussione oggi al cdm, “è un provvedimento che definisco strategico”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno sul biotech organizzato da Assobiotec-Federchimica a Milano.

Nel procedimento, ha spiegato Urso, “sarà istituito un fondo sovrano italiano con una dotazione iniziale significativa cui si aggiungeranno risorse che intendono investire fondi pubblici e privati, casse previdenziali e casse integrazione per un canale su cui è possibile dare risposte a investimenti importanti nelle filiere strategiche”.