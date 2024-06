Imu, arriva la scadenza dell’acconto 2024: chi paga e come

Manca meno di una settimana alla scadenza per il pagamento dell'acconto Imu. La data è in programma il 17 giugno.

Manca meno di una settimana alla scadenza per il pagamento dell’acconto Imu. La data è in programma il 16 giugno ma essendo domenica il termine ultimo slitta a lunedì 17. Dunque il primo giorno della prossima settimana sarà l’ultimo per i proprietari di immobili destinato al versamento dell’acconto 2024.

Chi paga e quanti sono esonerati

A pagare i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Nel caso di separazione oppure divorzio il coniuge assegnatario dell’immobile è obbligato al versamento pure se non è proprietario. Versamento previsto pure per le società che possiedono immobili di qualunque categoria pure se usati nell’esercizio dell’attività.

Non dovranno pagare l’imposta i proprietari di immobili occupati abusivamente con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria oppure quelli che hanno avviato un’azione giudiziaria penale. Sono esonerati pure gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti. Esonero Imu per le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze. Stesso discorso per chi possiede terreni agricoli nei Comuni delle isole minori o in quelli montani totalmente esenti oppure parzialmente delimitati o ancora a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, indivisibile e inusucapibile. L’esonero vale pure per alcuni immobili di enti pubblici e religiosi salvo che non siano usati per attività commerciali.

Imu 2024, scadenza acconto: il pagamento

Si deve pagare tramite il modello F24 o bollettino postale. Si ricorda che con unico modello è possibile versare l’imposta dovuta in più Comuni. Nella sezione “Imu e altri tributi locali” si devono indicare il codice catastale del Comune, il numero di immobili, anno di imposta (2023) e l’importo da versare. Bisognerà barrare la casella “acconto”.

Il versamento dell’Imu è previsto in due rate ovvero saldo e acconto. Il calcolo si basa sulle aliquote dell’anno precedente. Il saldo si deve pagare entro il 16 dicembre.