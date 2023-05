In bilico tra i grattacieli: funambolo dà spettacolo a Milano VIDEO

Per gli appassionati impossibile non evocare l'impresa di Philippe Petit, nel 1974 sospeso su una fune tra le Torri Gemelle.

Lo spettacolo, da godersi con il naso all’insù è previsto per stasera venerdì 26 maggio alle 20, ma, per la verità, già in questi giorni non sono pochi coloro che, smartphone in mano, hanno potuto assistere alle prime prove. Parliamo di Andrea Loreni, il funambolo che percorrerà in bilico sulla corda i 205 metri che separano il Bosco Verticale e la Torre Unicredit, i due grattacieli da 140 metri di altezza ciascuno siti in zona Porta Nuova a Milano.

Evocazioni

Per gli appassionati impossibile non evocare l’impresa di Philippe Petit, che nel 1974 compì l’affascinante quanto insidioso percorso su di una fune sospesa tra le iconiche torri gemelle di New York. L’attrazione per inaugurare Bam Circus, il festival internazionale di arte circense (completamente gratis) che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio.

Il festival è stato ideato e diretto da Francesca Colombo, direttore generale culturale di Bam, Fondazione Riccardo Catella. La traversata funambolica inizierà alle 20 e sarà visibile da ogni punto del parco sia in streaming.