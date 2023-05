“Inaugurato il Ponte sullo Stretto… No, è il pontile di Mondello”, polemiche e ilarità

Dopo l'inaugurazione del pontile di Mondello negli scorsi giorni, sui social è un insieme di polemiche sulle condizioni delle infrastrutture siciliane e di battute sul Ponte sullo Stretto di Messina.

“Hanno inaugurato il Ponte sullo Stretto… Ah, no, è il pontile di Mondello“: è tempo di polemica a Palermo, dove recentemente è stato inaugurato il pontile della nota area marinara.

Il nuovo aspetto del pontile – destinato alla fruizione di residenti e turisti – è il frutto di un finanziamento regionale da 400mila euro. Un insieme di fondi per migliorare non solo l’aspetto estetico dell’area, ma anche la sicurezza e la fruibilità: in particolare, l’intervento ha riguardato le strutture in calcestruzzo (pali di fondazione, travi trasversali, banchine di ormeggio delle barche della locale marineria) fortemente degradate e danneggiate dagli agenti atmosferici.

Pontile di Mondello, polemiche e battute

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, gli assessori regionali alle Infrastrutture Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo e il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma. Una presenza abbastanza “importante” di autorità, che ha suscitato una certa ilarità negli utenti sui social.

Tra i primi a commentare il caso del pontile di Mondello, in un post dal titolo ironico “Inaugurato il Ponte sullo Stretto di Messina”, è Ismaele La Vardera di “Sud Chiama Nord”. “Grazie alla politica siciliana che in tempi lampo porta a casa un grandissimo risultato. La presenza poderosa del Presidente della Regione, ben due assessori regionali e addirittura il sindaco di Palermo lo testimonia. Presente anche il ministro Salvini che però, quando ha capito che alla fine non si trattava del ponte sullo Stretto, ma di un semplicissimo pontile su Mondello, ha protestato per il viaggio a vuoto, pagato caro e amaro; ha pure chiosato con un: ‘m*nchia, con 500 euro di volo andavo a New York’. Ma ormai che era qui Schifani per consolarlo l’ha portato a mangiare il polpo da Piero, e il sorriso è tornato splendente sul suo volto. Prosit”.

E le “strade nel degrado”

“Quale opera titanica si nasconde dietro il nastro che il presidente e la sua corte hanno inaugurato?”. Con questa domanda apre il suo post di commento sul pontile di Mondello il Presidente della direzione regionale del Pd Sicilia Antonio Ferrante. Il rappresentante Dem non ha dimenticato di fare riferimenti a problemi, più o meno evidenti, che riguardano le infrastrutture siciliane e la politica regionale.

“Appena sei leggi approvate, ma la metà degli articoli già impugnati. Ma cosa volete che sia la Sicilia in confronto a un pontile romantico. Presidente Schifani, festeggiare trionfalmente un pontile conoscendo lo stato delle strade siciliane… Un po’ di vergogna e di imbarazzo non lo provate”, ha commentato in un video su Facebook.

Non ci sono, però, solo polemiche. Sono tanti i cittadini che sono contenti di aver riavuto il pontile di Mondello. “Quanti sono stati i palermitani e i turisti che hanno fatto una passeggiata lungo il molo di Mondello? Quanti ricordi… e quanto ci mancava. Da anni chiuso per incuria, oggi finalmente riaperto grazie all’instancabile lavoro dell’assessorato alle infrastrutture che ha progettato e finanziato l’opera in tempi record”, è il commento dell’assessore Aricò.