Incendi, Amata ai turisti: “Emergenza superata, venite in Sicilia”

"Anche l’aeroporto di Catania si avvia a tornare alla piena operatività", afferma l’assessore regionale al Turismo

“La Sicilia è ferita, oltre mille roghi l’hanno devastata in lungo e in largo, ma adesso l’emergenza incendi è superata e le vacanze per i turisti possono continuare in totale sicurezza. Anche l’aeroporto di Catania si avvia a tornare alla piena operatività, consentendo agli altri scali dell’Isola di riprendere le normali attività in sicurezza e senza stress e disservizi”. Lo afferma l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata.

L’assessore: “Vi aspettiamo, siete i benvenuti”

“Il vero volto della nostra terra è quello delle spiagge bianche e delle acque cristalline, dei borghi montani che conservano le nostre tradizioni più genuine, ma anche dei monumentali e unici gioielli millenari della cultura, oltre all’eccellente enogastronomia. Turisti vi aspettiamo in Sicilia, siete i benvenuti!”, aggiunge l’assessore.