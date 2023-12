Auto in fiamme nel cuore della notte, due Fiat incendiate a Palermo: si indaga

Non si esclude alcuna pista, anche se l'ipotesi degli inquirenti è che si tratti di due eventi di natura dolosa.

Auto in fiamme nel cuore della notte a Palermo: pare si tratti di incendi di natura dolosa, anche se sono ancora in corso le indagini delle autorità competenti sull’accaduto.

Incendi d’auto a Palermo, si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, qualcuno avrebbe appiccato le fiamme a una Fiat Punto in via Petralia Sottana. Poche ore dopo, intorno alle 9 del mattino, una seconda auto – anche in questo caso una Fiat Punto – avrebbe preso fuoco in via Francesco Speciale, vicino al corso Calatafimi.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco di Palermo, che hanno estinto le fiamme ed eseguito le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sui due incendi indagano i carabinieri del comando provinciale. Al momento non si esclude alcuna pista, anche se gli inquirenti ritengono possa trattarsi di due episodi di natura dolosa.

