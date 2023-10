Il Palermitano nella morsa degli incendi, numerosi roghi: scuole chiuse in alcuni Comuni

Non si fermano gli incendi in Sicilia, nelle scorse ore altri roghi sono scoppiati in provincia di Palermo. Ancora allerta rossa.

Non si placa l’emergenza incendi nel Palermitano, dove continuano a scoppiare roghi in coincidenza delle alte temperature – ieri toccate anche punte superiori ai 35 gradi – e del vento di scirocco che continua a soffiare.

Situazione complessa a Termini Imerese, in contrada Bragone, dove alcuni residenti si sono dovuti adoperare per salvare una piccola chiesa che sarebbe stata altrimenti fagocitata dalle fiamme.

Incendi, scuole chiuse nella provincia

Diversi gli ettari di macchia mediterranea che sono andati in cenere. A rischio anche la linea ferrata che è stata chiusa al traffico per diversi minuti. Altri incendi si sono sviluppati in altre località. Fiamme alte sono state registrate a Caccamo, Carini, Misilmeri, Monreale e Piana degli Albanesi.

A causa del rischio incendi, diversi Comuni della provincia hanno provveduto a chiudere le scuole presenti sul territorio, come nel caso delle località di Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari e Trabia.

Incendi, oggi allerta rossa

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, della Forestale e della Protezione civile regionale per riuscire a limitare i danni. Per la giornata odierna è stata diffusa un’allerta incendi di colore rosso nelle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. In tutte le altre zone della Sicilia è in vigore uno stato di preallerta.