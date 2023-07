Incendi in Sicilia, tanti danni: dalla chiesa bruciata al rifugio per cani in cenere – VIDEO

Sono ingenti i danni causati dagli incendi delle ultime ore in Sicilia. Numerose le strutture aggredite dalle fiamme. Guarda le testimonianze.

Hanno fatto il giro del web le immagini degli incendi che hanno devastato la Sicilia nelle ultime ore. Numerose le fiamme che hanno minacciato abitazioni e interrotto collegamenti, così come sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco ancora in corso per riuscire a spegnere i roghi ancora accesi.

L’incendio alla chiesa di Santa Maria di Gesù

Ha destato scalpore l’incendio che ieri ha gravemente danneggiato la chiesa del cimitero di Santa Maria di Gesù a Palermo, santuario risalente al XV e che ha visto i suoi interni ridursi in cenere nel giro di pochi minuti. Le fiamme, a quanto pare, sarebbero partite da monte Grifone e si sono spinte fino a raggiungere la chiesa del convento.

In cenere l’area di servizio di Tindari

Completamente distrutta l’area di servizio di Tindari, lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, in direzione del capoluogo peloritano. L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato altri ulteriori danni, tenendo lontane dalle fiamme la pompa di benzina presente vicino l’autogrill.

Fiamme in rifugio per cani a Palermo

Grave incendio anche al rifugio A.D.A. di Palermo, con le fiamme che hanno mandato in cenere l’intera struttura di ritrovo per gli amici a quattro zampe meno fortunati. Nessuna conseguenza per gli animali, che sono stati prontamente messi in salvo dai volontari. I danni, però, sono ingenti.