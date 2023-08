Ancora incendi in Sicilia, fiamme alte a Messina e monte Pellegrino: vigili del fuoco al lavoro

Non si fermano gli incendi in Sicilia, vigili del fuoco in azione a Messina e Palermo per spegnere le fiamme.

Non si arrestano gli incendi in Sicilia. Un nuovo rogo è attualmente in corso a Camaro, frazione di Messina, con i vigili del fuoco impegnati da stamattina nelle operazioni di spegnimento.

Messina, incendio alimentato dal vento

A quanto pare le fiamme sarebbero alimentate dal vento e si sarebbero propagate nel giro di pochissimo tempo, arrivando fino alla zona di Bordonaro-Sivirga.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono presenti anche i volontari della Forestale e della Protezione civile. Numerosi i lanci d’acqua effettuati dall’alto con degli elicotteri per riuscire a domare le fiamme.

Le fiamme a Palermo

Incendio in corso anche a monte Pellegrino, a Palermo. Le fiamme si sono sviluppate nella zona già colpita nei giorni scorsi, all’altezza di castello Utveggio. In azione un elicottero dei Vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche gli operai della forestale.