Incendiata l’automobile della sorella di Rino Gattuso: è la seconda volta in due mesi

La donna in passato è stata consigliere dell'allora comune di Corigliano Calabro prima della fusione con Rossano.

Ida è finita di nuovo nel mirino di piromani ignoti: la sorella dell’ex calciatore Rino Gattuso, per la seconda volta in due mesi si è vista bruciare la macchina da ignoti. Il fattaccio è accaduto la notte di giovedì 14 dicembre. La vettura, che è stata completamente distrutta dalle fiamme, era parcheggiata sotto la sua abitazione nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano. Per gli investigatori nessun dubbio: la natura dell’incendio è dolosa.

Passato da ex consiglierett

Come detto, per la sorella dell’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia si tratta della seconda intimidazione dopo l’incendio dell’auto del 17 ottobre scorso. Allora, ignoti hanno dato fuoco anche alla seconda vettura della donna, un suv Opel Grand Land. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano che hanno avviato le indagini su questo secondo episodio criminale. La donna in passato è stata consigliere dell’allora comune di Corigliano Calabro prima della fusione con Rossano.