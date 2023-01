Incendiato materasso in cella al “Beccaria”, tre agenti intossicati

Lo scorso dicembre, nella stessa struttura milanese, sette detenuti riuscirono ad evadere, tutti catturati o rientrati nei giorni successivi

Tre agenti penitenziari sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi a causa dell’incendio di un materasso in una cella del carcere minorile “Beccaria” di Milano. Per gli agenti anche lievi contusioni.

L’evasione dello scorso dicembre

Lo scorso dicembre, nella stessa struttura milanese, sette detenuti riuscirono ad evadere, tutti catturati o rientrati nei giorni successivi. Avrebbero approfittato dei lavori in corso da tempo per aprirsi un varco nella recinzione. Poi avrebbero scavalcato il muro di cinta. Subito dopo la fuga è scoppiata una dura protesta all’interno del carcere, dove sono stati dati alle fiamme alcuni materassi rendendo necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco.