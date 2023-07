Incendio aeroporto Catania, Donato: “Cabina regia per emergenza”

"La chiusura dell’aeroporto fino a mercoledì determinerà un notevole disagio per l’intera Sicilia orientale", dice l'europarlamentare Dc

“L’incendio che ha coinvolto l’aeroporto Vincenzo Bellini di Fontanarossa a Catania richiede la formazione di una cabina di regia che gestisca l’emergenza” lo dice l’europarlamentare della Democrazia Cristiana Francesca Donato.

“La chiusura dell’aeroporto fino a mercoledì – continua Donato – determinerà un notevole disagio per l’intera Sicilia orientale che colpirà pendolari, attività economiche e turisti. È necessario il massimo coordinamento tra le istituzioni per agire rapidamente e limitare danni e disagi. Mi auguro che Regione e Governo Nazionale prendano una iniziativa in questo senso”, conclude la parlamentare europea.