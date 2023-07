Incendio in isola ecologica nel Palermitano, indagini in corso: possibile intimidazione

Fiamme nel corso della notte nell'isola ecologica di Altavilla Milicia. L'incendio è avvenuto nella notte e si pensa all'atto doloso.

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato nelle scorse ore nell’isola ecologica di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

Le fiamme sono scoppiate durante la notte nell’area del cimitero e si sono propagate fino a toccare gli autocompattatori dell’isola ecologica, quando la struttura era chiusa.

Incendio in isola ecologica, si indaga sulle cause

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a domare l’incendio. Sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per comprendere le cause dell’incendio.

In base a una prima ipotesi, l’incendio avvenuto nell’isola ecologia di Altavilla Milicia potrebbe aver avuto una natura dolosa. Si pensa, infatti, a una presunta intimidazione. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.