Alfa Romeo di bracciante distrutta da incendio nell’Agrigentino, si indaga sulle cause

Un incendio ha fagocitato l'auto di un bracciante agricolo di Canicattì. Sono in corso le indagini per capire la natura del rogo.

SI cerca di fare luce sull’incendio che ha distrutto nella notte una Alfa Romeo di proprietà di un bracciante agricolo di 60 anni a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Ad accorgersi del rogo sarebbero stati i residenti della zona, i quali avrebbero fatto scattare l’allarme. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’incendio è stato spento e sono attualmente in corso le indagini per comprendere le cause dell’accaduto. Quella dolosa è una delle principali piste seguite dagli investigatori.