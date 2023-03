Paura in autostrada, auto in fiamme sulla Siracusa-Gela

Intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori Anas e gli agenti della polizia stradale per soccorrere il malcapitato conducente coinvolto nell'incendio.

Momenti di preoccupazione lungo la Siracusa-Gela, tra gli svincoli di Avola e Cassibile, dove un incendio ha coinvolto un’auto in marcia.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli operatori dell’Anas e della polizia stradale.

Incendio sulla Siracusa-Gela, auto in fiamme

Rimane ancora in fase di accertamento la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione degli eventi delle scorse ore, il rogo sarebbe partito dal vano motore dell’auto in marcia nel Siracusano. Fortunatamente, sembra che il conducente sia riuscito ad accostare e a mettersi in salvo prima che l’incendio si sviluppasse ulteriormente e diventasse pericoloso per la sua incolumità.

In seguito alla segnalazione e alla conseguente richiesta di soccorso, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nel frattempo sono accorsi anche gli operatori della polizia stradale e del personale Anas per gestire la viabilità ed effettuare gli accertamenti di rito. La causa scatenante dell’incendio, secondo le prime ipotesi, sarebbe un’avaria al motore o un cortocircuito.

