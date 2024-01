Incendio avvolge palazzina a Trapani, sgomberate quattro famiglie

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito nel pozzetto elettrico, probabilmente a causa della pioggia

Un incendio ha avvolto nella tarda serata di ieri (6 gennaio) una palazzina di due piani in via Marsala a Trapani. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito nel pozzetto elettrico, probabilmente a causa della pioggia caduta nelle ultime ore in città. Le fiamme hanno raggiunto e incendiato l’androne dell’immobile.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme dai residenti, sul luogo del rogo sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale per avviare le pratiche di spegnimento dell’incendio. Presenti anche i tecnici dell’Enel per mettere in sicurezza il pozzetto elettrico. Quattro famiglie, per cautela, sono state sgomberate. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Indagano le forze dell’ordine.