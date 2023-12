Palermo, incendio in appartamento: abitazioni sgomberate per bonifica [VIDEO]

Nel pomeriggio di oggi diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo sono intervenute a seguito di un incendio.

Nel pomeriggio di oggi diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo sono intervenute in via Gustavo Roccella 189 a seguito di un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al piano terra. I fumi che di sono sprigionati hanno interessato anche le abitazioni presenti nei due piani superiori. I pompieri hanno soccorso gli occupanti degli appartamenti di piano terra, piano primo e secondo che erano rimasti bloccati all’interno dei locali. I residenti sono stati affidati alle cure del personale 118 presente sul posto. In atto le operazioni di bonifica e smassamento nonché i rilievi necessari per individuare le cause del rogo. Al momento tutti i locali sono stati sgomberati. Sul posto è presente anche la Polizia di Stato.