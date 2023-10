VIDEO | Tragedia sfiorata nelle acque di Lampedusa, caicco per turisti in fiamme

Nessuna vittima ma tanta paura per l'incendio sul caicco Turkuaz a Lampedusa.

Il caicco Turkuaz, un charter per gite intorno all’isola di Lampedusa, durante un tour ha avuto un principio di incendio a bordo.

L’incidente si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, mentre il vascello bialbero in legno si trovava vicino alla costa nord della maggiore delle Pelagie. A bordo del veliero, una barca da turismo locale, c’erano 30 passeggeri e due membri di equipaggio.

Incendio su barca per turisti a Lampedusa

Le fiamme hanno scatenato il panico a bordo e tutti i passeggeri, equipaggio incluso, si sarebbero perfino gettati in mare. A bordo pare ci fosse una coppia di sposi con i propri ospiti. I naufraghi sono stati soccorsi dalle imbarcazioni da diporto che si trovavano in zona e accompagnati in porto.

Nel frattempo due motovedette della Guardia Costiera si dirigevano sul posto. Una volta raggiunto il caicco, le fiamme lo avevano completamente avvolto e le manovre delle inaffondabili SAR con cui i guardacoste tentavano di spingere acqua mediante il getto dei potenti motori non producevano i risultati sperati. Si è quindi reso necessario l’intervento di Nave Diciotti, sempre della Guardia Costiera, con i suoi potenti cannoni ad acqua.

Il getto della nave da soccorso ha spento le fiamme – oltre due ore dal loro divampare – ma del Turkuaz ormai era rimasta soltanto l’ossatura e la chiglia. Tanta paura, danni all’ambiente da quantificare, ma per fortuna nessuna vittima. La palla adesso passa all’autorità giudiziaria che dovrà accertare le cause dell’incendio.