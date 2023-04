Panico al carcere minorile Bicocca, detenuto appicca incendio in cella: agente ferito

Un episodio di violenza all'interno dell'istituto penitenziario: ecco cosa è accaduto secondo la testimonianza del SAPPE.

Incendio all’interno del carcere minorile Bicocca di Catania, appiccato – a quanto pare – da un detenuto con problemi psichici.

Il triste evento, un atto di violenza simile ad altri registrati in passati nella stessa casa circondariale, avrebbe portato al ferimento di un agente. Ecco il resoconto della vicenda, denunciata dal SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria).

Detenuto scatena incendio nel carcere Bicocca

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane detenuto – di origine straniera e affetto da alcune problematiche psichiche – avrebbe dato fuoco al materasso e ad alcuni oggetti all’interno della propria cella.

In seguito all’intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria per estinguere le fiamme, un poliziotto sarebbe caduto, riportando “la frattura di tibia e perone”. Augurando pronta guarigione al collega ferito, il SAPPE ha denunciato l’episodio – che rischiava di concludersi in tragedia – e ha accesso nuovamente i riflettori sugli episodi di violenza all’interno del carcere minorile di Catania e sulla problematica gestione dei detenuti con problemi psichici negli istituti di detenzione italiani, spesso non dotati di aree specifiche per la cura di soggetti con fragilità mentale elevata.

Immagine di repertorio