Tragedia all’alba, il guasto e l’incendio “killer” in casa: morta donna

Un rogo a Palermo provoca la morte di una donna. Ecco la prima ricostruzione dell'accaduto.

Tragedia a Palermo all’alba di sabato 11 febbraio 2023: una donna disabile è morta in seguito a un incendio scoppiato nella sua casa, situata in via Maltese.

Sono in corso le indagini di rito per confermare l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento le autorità competenti non hanno reso note le generalità della vittima.

Incendio in casa a Palermo, morta donna disabile

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, il tragico rogo sarebbe scaturito da un improvviso guasto elettrico della stufa che si trovava nell’abitazione. Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Purtroppo, l’intervento dei pompieri non è stato sufficiente a salvare la vita della persona che si trovava all’interno della casa in fiamme.

Un altro rogo sarebbe avvenuto in via Maddalena, sempre a Palermo. Sarebbe esplosa una bombola di gas, provocando un cedimento. Si registra un ferito, ma fortunatamente sembra che non sia in pericolo di vita. Per questioni di sicurezza, nella palazzina di via Maddalena e in quella adiacente le autorità hanno disposto lo sgombero temporaneo per permettere gli accertamenti e la messa in sicurezza dello stabile.

Immagine di repertorio