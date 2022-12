Incendio a Castelvetrano, Fiat Grande Punto fagocitata dalle fiamme in via XXIV Maggio

I vigili del fuoco hanno provveduto a domare l'incendio scoppiato nella centrale via di Castelvetrano. Ignote le cause.

Fiamme alte nella serata di ieri a Castelvetrano, in provincia di Trapani, a causa di un incendio che ha interessato un’auto per cause ancora da determinare.

Una Fiat Grande Punto presente in via XXIV Maggio, a poca distanza dalla chiesa di San Giovanni Battista, è stata completamente distrutta dall’incendio.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a limitare i danni dell’accaduto.

L’episodio ha allertato i residenti della centrale via di Castelvetrano, comprensibilmente preoccupati a causa delle fiamme e della colonna di fumo che si è sprigionata.