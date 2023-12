Incendio devasta scantinato nel Messinese, distrutti scooter e automobili

L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza. Le cause del rogo sono da accertare, indagano i carabinieri

I vigili del fuoco sono intervenuti a San Filippo del Mela (Messina) in via Alighieri, per un incendio sviluppatosi all’interno di uno scantinato. La squadra, proveniente dal distaccamento di Milazzo è intervenuta riuscendo a domare le fiamme e bonificare l’area coinvolta. E’ stata inviata l’autobotte in rincalzo alla squadra per un maggior supporto idrico.

Da accertare le cause del rogo

L’incendio ha danneggiato un’auto, due scooter, suppellettili e legname. Una seconda vettura è stata messa in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza. Le cause del rogo sono da accertare, indagano i carabinieri.