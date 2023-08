Incendio killer in casa, la sigaretta lasciata accesa e le fiamme: vittima un 54enne dell’Agrigentino

Inutili i soccorsi per l'uomo, trovato carbonizzato dai vigili del fuoco nel suo appartamento di Aragona (AG).

Incendio mortale in via Mameli ad Aragona, in provincia di Agrigento: è avvenuto poco dopo la mezzanotte e la vittima è il 54enne Bruno Leonardo.

L’uomo sarebbe stato trovato totalmente carbonizzato.

Rimane ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare il rogo nell’appartamento di via Mameli sarebbe stato un mozzicone di sigaretta lasciato acceso dalla vittima, il 54enne Bruno Leonardo.

Le fiamme, purtroppo, non avrebbero lasciato scampo all’uomo, che poco prima che divampasse l’incendio si era addormentato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che purtroppo hanno trovato il corpo dell’uomo carbonizzato.

Presenti anche i carabinieri della stagione cittadina per i rilievi e le indagini di rito.

