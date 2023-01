Incendio all’ospedale Papardo, tornano in funzione 4 sale operatorie

Tornano in funzione le sale operatorie dell'ospedale Papardo che erano rimaste off-limits dopo l'incendio appiccato da un uomo.

Si cerca di tornare alla normalità all’ospedale Papardo di Messina, dove lo scorso fine settimana un uomo si è reso protagonista di un’aggressione nei confronti di alcuni infermieri e di un incendio appiccato nel vano ascensore che ha causato non pochi problemi all’interno della struttura.

In queste ore sono state riattivate quattro sale operatorie che erano rimaste ferme dopo il danneggiamento dell’impianto elettrico.

Incendio al Papardo, la ricostruzione dei fatti

In precedenza, a causa delle fiamme, soltanto due sale erano rimaste in funzione. Rimane ancora chiusa l’unità di Terapia Intensiva neonatale, dove è ancora in corso la bonifica degli ambienti. A causa del rogo diversi reparti erano stati evacuati.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’autore dell’incendio avrebbe dato fuoco ad alcuni sacchi di spazzatura, rendendo quindi l’aria irrespirabile all’interno di diversi reparti dell’ospedale Papardo.