Paura nella notte, fumo e fiamme ovunque: evacuata palazzina a Palermo

Ancora da chiarire l'origine dell'incendio: intervengono i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Momenti di paura a Palermo, dove nel cuore della notte un incendio è divampato in una palazzina di via del Capricorno.

Si è resa necessaria l’evacuazione temporanea di una palazzina per permettere i controlli e le operazioni per la messa in sicurezza.

Incendio in palazzina di via del Capricorno, evacuate famiglie

Rimangono ancora da definire la dinamica esatta di quanto accaduto nel corso della scorsa notte nel capoluogo regionale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato per ore prima di spegnere le fiamme, presumibilmente partite dal vano dei contatori Enel.

Il fumo ha invaso l’atrio, propagandosi negli appartamenti dei primi piani. A scopo precauzionale l’intero edificio è stato fatto evacuare. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118. L’area è stata messa in sicurezza, ma restano ancora da chiarire le cause dell’incendio sul quale sono in corso accertamenti.

Immagine di repertorio