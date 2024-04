Incendio divampato nel Palermitano: il fuoco brucia sterpaglie e macchia mediterranea

Si presume che qualcuno abbia incendiato ramaglie nel proprio podere e non sia riuscito a controllare al combustione, anche a causa del forte vento.

Un incendio è divampato in contrada Ciammarita, a Trappeto, nel Palermitano. A fuoco sterpaglie e macchia mediterranea.

Per spegnere l’incendio nel Palermitano sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato il propagarsi delle fiamme. Si presume che qualcuno abbia incendiato ramaglie nel proprio podere e non sia riuscito a controllare al combustione, anche a causa del forte vento. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Questo non è il primo episodio di incendio che si verifica nel Palermitano: alla fine dell’estate erano diverse le zone colpite e devastate dalle fiamme. Le aree maggiormente interessate sono state Monreale, Piana degli Albanesi, Altofonte, Prizzi e Partinico.